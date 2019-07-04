Вещий сон второй раз обогатил пенсионерку

Жительница американского штата Мэриленд в очередной раз сыграла в лотерею числами из сна и сорвала джекпот. Об этом сообщает информационный портал UPI.

73-летняя женщина вписала в лотерейный билет Match 5 комбинацию чисел, которую она увидела во сне, и выиграла 50 тысяч долларов (3,2 миллиона рублей). Ранее удачливая американка уже становилась победителем розыгрыша Match 5 с тем же призовым фондом. По ее словам, выигрышные числа она также узнала во сне.

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Пенсионерка утверждает, что неоднократно получала призы за участие в лотерее благодаря вещим снам. Она планирует потратить выигранные деньги на помощь семье. «Я не могу спокойно наслаждаться состоянием, пока моя семья в чем-то нуждается, — рассказала счастливица. — Она и есть мое богатство».

В мае сообщалось, что австралиец выиграл в лотерею миллион австралийских долларов (45,4 миллиона рублей) благодаря счастливым числам, которые он увидел во сне. По его словам, выигрышные номера приснились ему 13 лет назад. Мужчина не планирует останавливаться на миллионе. «Это определенно мои счастливые числа, так что я продолжу играть на них и дальше», — пояснил он.

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