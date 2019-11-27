Вещий сон помог мужчине выиграть состояние

Сон про выигрыш в лотерею оказался вещим и принес американцу четверть миллиона долларов. Об этом сообщает портал United Press International.

Кевин Миллер (Kevin Miller), житель американского города Норт-Чарлстон, рассказал, что ему приснился сон, в котором он выигрывает в лотерею. Через несколько дней после этого мужчина решил купить билет.

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«Я колебался, покупать ли лотерейный билет, потому что очень спешил, а парень, который стоял передо мной в очереди, медлил и не мог определиться», — рассказал Миллер.

Однако мужчина решил не уходить и подождать своей очереди. Вскоре он узнал, что купленный билет оказался выигрышным и принес ему 250 тысяч долларов (16 миллионов рублей).

Победитель рассказал, что планирует потратить деньги на покупку нового дома для себя и своей невесты.

Ранее сообщалось о мужчине, который купил лотерейный билет по совету сотрудника магазина и разбогател. Он выиграл главный приз, который собирается потратить на покупку автомобиля и клюшек для гольфа.

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