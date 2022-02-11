Участника банды Басаева отдали под суд за нападение на российских военных

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение и направила в суд материалы по делу участника банды Шамиля Басаева и Амир ибн аль-Хаттаба о нападении на российских десантников в Чечне в 2000 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в надзорном ведомстве.

По версии следствия, в феврале-марте 2000 года боевик участвовал в вооруженном мятеже. В районе населенного пункта Улус-Керт он под руководством Хаттаба и Басаева расстрелял военных Псковской дивизии. В результате атаки 84 военнослужащих погибли, еще четверо получили ранения различной степени тяжести.

На участника банды возбудили дело по статье 317 («Посягательство на жизнь военнослужащих») УК РФ. Материалы отдали в суд.

29 февраля 2000 года боевики напали на военных 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск. Нападение длилось до утра 1 марта 2000 года.

Шамиль Басаев — террорист, один из лидеров движения чеченских сепаратистов и деятелей самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия, в правительстве которой занимал высокие посты. Организовал ряд резонансных терактов в России, в том числе захват заложников в Беслане и на Дубровке. Басаева ликвидировали 10 июля 2006 года в ходе спецоперации в Ингушетии.

Амир ибн аль-Хаттаб — наемник, исламистский террорист и полевой командир родом из Саудовской Аравии.

