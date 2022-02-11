Названа причина смерти Евгении Брик

Актриса Евгения Брик боролась с онкологическим заболеванием, о котором знал только близкий круг ее родственников и друзей. Причину смерти артистки в беседе с РИА Новости назвала актриса Юлия Ауг в пятницу, 11 февраля.

«О том, что она болела, знали только близкие люди, поэтому для многих ее смерть стала шоком», — заявила Ауг.

Источник портала News.ru рассказал, что Брик проходила лечение в Лос-Анджелесе. Актриса умерла там же, 10 февраля. Собеседник портала отметил, что муж Брик, режиссер Валерий Тодоровский, перестал выходить на связь. Источник не стал называть причины смерти артистки, отметив, что она умерла не из-за коронавируса.

О смерти Брик впервые сообщила журналистка Катерина Гордеева. Актрисе было 40 лет. Евгения Брик известна по фильмам «Географ глобус пропил», «Елки 1914» и «Стиляги».