Бритни Спирс в купальнике станцевала на каблуках на камеру и удивила фанатов

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс исполнила танец в откровенном наряде для новой публикации и удивила фанатов своими действиями. Соответствующее видео появилось в ее Instagram-аккаунте.

На кадрах 40-летняя знаменитость подходит к камере в слитном купальнике красного цвета с завязками на талии в сочетании с босоножками на высоких каблуках и начинает двигаться под музыку, демонстрируя тело. Волосы Спирс собраны в небрежный хвост, а на лице, по ее словам, отсутствует макияж.

«Это 13 секунд меня на каблуках. До того как я покрасила волосы в фиолетовый. Дразню вас кусочком того, что скоро выйдет! Моя песня Get Naked!» — подписала она пост, который набрал 1,9 миллиона лайков. Объявление исполнительницы обрадовало поклонников, о чем они принялись писать в комментариях.

«Королева вернулась!», «Выглядишь отлично, дорогая!», «Очень горячо!», «Вау! Это напоминает мне эру Бритни нулевых годов! Мы любим тебя, королева», «Дерзай, Бритни!», «Выглядишь феноменально», — высказывались они.

В январе Спирс снялась полуголой во время отдыха на Гавайях и пожаловалась на назойливых папарацци. В подписи к фото она рассказала, что столкнулась с тошнотой на отдыхе, в результате чего похудела. Певица связала свое недомогание с людьми, которые, по ее словам, «прячутся где-то за домом, чтобы сделать очередной дешевый снимок».