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В российском регионе замминистра сбила ребенка и подала в отставку

Замминистра строительства Сахалинской области Стаценко сбила ребенка и ушла в отставку

Фото: Сахалинская областная Дума

Первый заместитель министра строительства Сахалинской области Татьяна Стаценко сбила 11-летнего мальчика и подала в отставку. Соответствующее заявление она сделала в пятницу, 11 февраля. Об этом сообщает astv.ru.

ДТП, в котором пострадал 11-летний мальчик, произошло вечером 9 февраля на улице Ленина в Южно-Сахалинске. Ребенка госпитализировали и прооперировали. Уточняется, что с места происшествия российская чиновница не скрывалась.

По словам замминистра строительства российского региона, такое событие несовместимо с деятельностью госслужащего, поэтому она приняла решение об увольнении по собственному желанию. Она также попросила прощения у ребенка и его родителей и назвала случившееся трагической случайностью. Сообщается, что заявление замминистра об уходе в отставку удовлетворено.

В январе стало известно, что заместитель министра образования Свердловской области Юрий Зеленов принял решение уйти в отставку после того, как поручил учителям ставить лайки и оставлять позитивные комментарии под постами главы региона Евгения Куйвашева в соцсети Instagram.

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Евгения Куликова
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