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Обязавший учителей лайкать посты губернатора российский чиновник ушел в отставку

Свердловский замминистра Зеленов заявил, что уходит в отставку после скандала в Instagram

Фото: Unsplash

Заместитель министра образования Свердловской области Юрий Зеленов принял решение уйти в отставку после того, как поручил учителям ставить лайки и оставлять позитивные комментарии под постами главы региона Евгения Куйвашева в соцсети Instagram. Об этом пишет Telegram-канал издания «Подъем».

Чиновник отметил, что его инициатива была ошибкой. Кроме того, уточнил он, нужды в таком обращении не было. «Но это уже сделано, и потому считаю правильным от сего дня обратиться к губернатору о своей отставке, что сегодня и будет сделано», — заключил Зеленов.

Ранее советник главы администрации губернатора Красноярского края Андрей Агафонов выразил недовольство тем, что жители регионального центра высказали в соцсетях претензии фигуристу Алексею Ягудину из-за того, что спортсмен во время посещения Красноярска не заметил смога от природных пожаров. Агафонов назвал местных жителей ноющей кучей дерьма.

Позже признанный виновным в оскорблении местных жителей чиновник описал данную ситуацию анекдотом советских времен про человека, которому очень досаждала соседняя женская баня, потому что сплошной разврат и все видно, особенно если залезть на шкаф.

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Юлия Ямпольская
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