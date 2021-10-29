Оскорбивший россиян чиновник описал дело против него анекдотом про женскую баню

Советник главы администрации губернатора Красноярского края Андрей Агафонов, признанный виновным в оскорблении местных жителей, жаловавшихся на задымленность в административном центре региона, описал данную ситуацию анекдотом про женскую баню. Об этом он рассказал в беседе с изданием «Газета.Ru».

По его словам, среди людей, которые давали показания по делу об оскорблении были те, кто был не знаком с его постом в Facebook. Так, он заявил, что в целом ситуация с оскорбившимися непонятно чем гражданами напоминает анекдот советских времен про человека, которому очень досаждала соседняя женская баня, потому что сплошной разврат и все видно, особенно если залезть на шкаф. «Дело шито белыми нитками и отражает общий тренд силовых органов на показательное преследование чиновников, которые, видите ли, что-то не так сказали», — добавил Агафонов.

Ранее сообщалось, что суд признал советника главы администрации губернатора Красноярского края виновным в оскорблении жителей и оштрафовал его на пять тысяч рублей. Тогда Афганов заявил, что это не дело, а кусок пластилина.

В августе Агафонов выразил недовольство тем, что жители регионального центра высказали в соцсетях претензии фигуристу Алексею Ягудину из-за того, что спортсмен во время посещения Красноярска не заметил смога от природных пожаров. Чиновник назвал местных жителей ноющей кучей дерьма.

Позже он удалил пост с высказыванием. 11 октября прокуратура Октябрьского района города Красноярска вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении.