Оскорбивший россиян чиновник назвал дело против него куском пластилина

Советника главы администрации губернатора Красноярского края Андрея Агафонова признали виновным в оскорблении местных жителей, жаловавшихся на задымленность в Красноярске, и оштрафован на пять тысяч рублей. По словам чиновника, это не дело, а кусок пластилина. Так он его назвал в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Более того, Агафонов оценил решение суда как вынужденное и лояльное к прокуратуре.

«Там очень странные показания "свидетелей", у большинства из которых тупо нет аккаунта в Фейсбуке. Другие путают в своих показаниях мой пост в Фейсбуке с моим комментарием в Инстаграме. Третий путает меня с Ягудиным и пишет в показаниях: "Считаю, что Ягудин меня оскорбил"», — отметил Агафонов.

Он предположил, что суд принял такое решение, так как не может пойти на принцип в вопросе пяти тысяч рублей. Агафонов сообщил, что подаст апелляцию. Он обратил внимание, что в протоколах отсутствует подпись тех, кто давал показания. По его словам, даты в документах дважды проставлены задним числом.

Ранее Агафонов выразил недовольство тем, что жители регионального центра высказали в соцсетях претензии фигуристу Алексею Ягудину из-за того, что спортсмен во время посещения Красноярска не заметил смога от природных пожаров. Чиновник назвал местных жителей ноющей кучей дерьма.

Позже он удалил пост с высказыванием. 11 октября прокуратура Октябрьского района города Красноярска вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении.