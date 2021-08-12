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Власти оценили слова сравнившего россиян с «ноющей кучей дерьма» чиновника

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Андрей Агафонов
Андрей Агафонов
Кадр: Центр Красноярск / YouTube
Власти Красноярского края оценили слова назвавшего россиян «ноющей кучей дерьма» чиновника

В пресс-службе губернатора Красноярского края оценили слова советника губернатора региона Андрея Агафонова, который сравнил пожаловавшихся на смог из-за пожаров жителей с «ноющей кучей дерьма». По словам властей, это его личное мнение. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

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«Видимо, Агафонов так эмоционально воспринял эту позицию. Можно предположить, что его зацепило, что, быть может, люди не погружаются в тему и начинают с дивана комментировать», — заявили в пресс-службе, отметив, что чиновник выразил свое мнение на личной странице в соцсети.

В свою очередь заместитель губернатора региона Сергей Пономаренко заявил, что проведет беседу с Агафоновым, однако по существу вопроса он с ним солидарен. Замгубернатора пояснил, что не поддерживает его эмоциональность. «Но по содержанию, если разобраться, я отчасти с ним согласен. Но писать такое не стоит», — объяснил Пономаренко.

Ранее Агафонов выразил недовольство тем, что жители регионального центра высказали в соцсетях претензии фигуристу Алексею Ягудину из-за того, что он во время посещения города не заметил смога от природных пожаров. Он назвал местных жителей «ноющей кучей дерьма». Позднее чиновник удалил свой пост из социальной сети.

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