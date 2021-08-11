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В Совфеде оправдали заявившего о необходимости «кланяться начальству» депутата

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Константин Косачев
Константин Косачев
Фото: Страница Константина Косачева в Facebook
Вице-спикер Совфеда Косачев положительно охарактеризовал депутата Кожанова из Марий Эл

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев оправдал заявившего о необходимости «кланяться начальству» депутата Госсобрания республики Марий Эл Владимира Кожанова. Он написал в Facebook, что лично знает и уважает этого человека, который мыслит самостоятельно и далек от чинопоклонства.

Сенатор подчеркнул, что политика, особенно в ходе избирательной кампании, требует тщательного подбора слов и выражений, и добавил, что знает об этом на своем горьком опыте. Он отметил, что Кожанов только набирается опыта в этом вопроса и пожелал ему продолжать этот путь.

«Знаю Владимира Тарасовича лично и уже многие годы как человека исключительно порядочного, мыслящего самостоятельно и далекого от чинопоклонства. Он из тех людей, которые идут своим путём, которые сделали себя сами и которые очень много делают для окружающих — и в парламенте, и в профессиональной деятельности. Уважаю», — сказал Косачев.

Ранее Владимир Кожанов на встрече с избирателями привел в пример еврейское высказывание, после чего призвал россиян кланяться перед начальством. После этих слов присутствующие попросили парламентария рассказать, что он лично на своем посту сделал для села. На это депутат ответил, что «не показывал никаких фокусов».

Помощница депутата Юлия Юрасова объяснила, что слова парламентария были вырваны из контекста. Она уточнила, что носителем суверенитета, а значит, и власти в стране, является российский народ. По ее словам, депутат имел в виду, что нет ничего плохого в том, чтобы поклониться народу.

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