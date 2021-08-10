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Мэр Мурманска заявил об уходе в отставку

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Фото: Павел Львов / РИА Новости

Глава Мурманска Андрей Сысоев решил оставить должность мэра города. О своей отставке он сообщил в ходе брифинга 10 августа, передает «АиФ-Мурманск».

В ходе выступления политик заявил, что принял решение посвятить себя реализации важных для города проектов.

«К сожалению, решение этих задач потребует отвлечения времени и сил от исполнения полномочий главы муниципального образования, в связи с этим прошу освободить меня от должности главы муниципального образования и председателя Совета депутатов», — цитирует Сысоева издание.

Свои полномочия председателя мурманского Совета депутатов Сысоев снимет уже 23 августа на внеочередном заседании Совета депутатов Мурманска. При этом статус депутата и соответствующие обязанности он сохранит и продолжит работу в Совете в качестве заместителя.

Андрей Сысоев возглавлял администрацию Мурманска в течение девяти лет. В 2019 году его единогласно избрали главой областного муниципального образования.

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