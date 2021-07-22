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Глава администрации Керчи ушел в отставку

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Фото: страница Сергея Бороздина во «ВКонтакте»

Мэр Керчи Сергей Бороздин ушел в отставку. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице во ВКонтакте.

«Сегодня утром состоялся разговор с главой администрации города Керчи Сергеем Вадимовичем Бороздиным. По его итогам Сергей Вадимович написал заявление об увольнении по собственному желанию», — уточнил Аксенов.

По его словам, в Керчи на данный момент находится председатель совета министров Крыма Юрий Гоцанюк. В ближайшее время примут решение о назначении нового главы администрации города, заключил Аксенов.

Ранее глава подмосковной Лобни Евгений Смышляев, который стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, ушел в отставку по собственному желанию. Полномочия главы Лобни временно будет исполнять первый заместитель главы администрации Екатерина Сорокина.

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