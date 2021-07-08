Россия
 
Последние новости
Власти продлили посещение летних веранд в Москве без QR-кодов
Андрей Звягинцев впервые снимет фильм на английском языке
Женщина вышла «за едой» из салона красоты с фольгой волосах и пропала
Шеф-повар рассказал о правилах выбора самых вкусных ягод
В Арктике завершилась первая часть масштабной экологической экспедиции
В Москве возбудили первое уголовное дело о покупке поддельного QR-кода
Подсчитана ежегодная смертность от глобального потепления
Раненого россиянина увезли в больницу за 200 километров из-за отсутствия хирурга
В России впервые мат расценили как сексуальное насилие и завели дело
Вера Алентова посетила церемонию прощания с Владимиром Меньшовым
Новости партнеров
Прослушать новость

Мэр Лобни ушел в отставку

Перейти в «Мою Ленту»
Евгений Смышляев
Евгений Смышляев
Фото: страница Евгения Смышляева во «ВКонтакте»

Глава подмосковной Лобни Евгений Смышляев, который стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, уходит в отставку по собственному желанию. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 8 июля.

Полномочия главы Лобни временно будет исполнять первый заместитель главы администрации Екатерина Сорокина.

Смышляев был задержан 2 июля по подозрению в коммерческом подкупе и других преступлениях коррупционной направленности. Позже Лобненский городской суд отклонил ходатайство следствия об его аресте.

В мае в Московской области полиция задержала бывшего заместителя мэра города Химки Юрия Ваулина по подозрению в финансовых махинациях. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Мэр Лобни задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями
Мэр Лобни оценил задержание по подозрению в злоупотреблении полномочиями