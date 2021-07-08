Мэр Лобни ушел в отставку

Глава подмосковной Лобни Евгений Смышляев, который стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, уходит в отставку по собственному желанию. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 8 июля.

Полномочия главы Лобни временно будет исполнять первый заместитель главы администрации Екатерина Сорокина.

Смышляев был задержан 2 июля по подозрению в коммерческом подкупе и других преступлениях коррупционной направленности. Позже Лобненский городской суд отклонил ходатайство следствия об его аресте.

В мае в Московской области полиция задержала бывшего заместителя мэра города Химки Юрия Ваулина по подозрению в финансовых махинациях. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.