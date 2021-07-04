Суд отказался арестовать мэра Лобни

Лобнинский городской суд отклонил ходатайство следствия об аресте мэра города Евгения Смышляева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в суде.

Задержанный в пятницу, 2 июля, градоначальник не будет содержаться под стражей. Суд избрал для него меру пресечения в виде «запрета определенных действий» на срок до 16 августа.

В ходе заседания следователь и прокурор настаивали на аресте Смышляева. Сторона защиты просила суд отклонить ходатайство Следственного комитета, настаивая на невиновности своего подзащитного.

Ранее сообщалось, что глава города отрицает причастность к преступлениям коррупционной направленности.

Смышляев был задержан по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями, коммерческом подкупе и других преступлениях коррупционной направленности. По данным новостного агентства, ранее Смышляев был оштрафован по требованию Федеральной антимонопольной службы (ФАС) за нарушения при строительстве многоквартирных домов в Лобне.