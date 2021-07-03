Мэр Лобни оценил задержание по подозрению в злоупотреблении полномочиями

Мэр подмосковной Лобни Евгений Смышляев, задержанный накануне в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями, прокомментировал свою причастность к преступлениям. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, глава города отрицает причастность к преступлениям коррупционной направленности. «Ни в качестве подозреваемого, ни [в качестве] обвиняемого чиновник еще не был допрошен», — заявил источник.

На данный момент следователи пока не предъявили ему обвинение и не решили, какую меру пресечения избрать Смышляеву.

Смышляев был задержан накануне, 2 июля, по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями, коммерческом подкупе и других преступлениях коррупционной направленности. По данным ТАСС, ранее Смышляев был оштрафован по требованию Федеральной антимонопольной службы (ФАС) за нарушения при строительстве многоквартирных домов в Лобне.