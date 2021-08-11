Депутат призвал россиян кланяться перед начальством

Депутат регионального парламента Марий Эл Владимир Кожанов на встрече с избирателями призвал россиян кланяться перед начальством. Об этом сообщает «Блокнот».

«Назло власти делать нельзя. Вот как евреи сказали: встретил начальника — что надо сделать? Поклониться! Власть — она от Бога», — сказал политик на встрече с ветеранами труда в селе Сенур, которая, как сообщается, состоялась еще в июне.

Отмечается, что после этих слов присутствующие попросили парламентария рассказать, что он лично на своем посту сделал для села. На это депутат ответил: «Фокусы я не показывал».

Кожанову 60 лет. Он является депутатом Государственного собрания региона с 2000 года. Ранее, по данным «7х7», был членом ЛДПР, однако, два года назад вышел из партии.