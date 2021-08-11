Россия
 
Последние новости
В Госдуме рассказали о реакции России на национализм в Казахстане
Украинцы оценили тезис об историческом единстве с русскими
Депутат Госдумы подала в суд на Жириновского из-за обвинений в воровстве
Причиной крушения исправного российского Су-35С назвали бардак
Москвичи бросились сдавать купленное по льготной ипотеке жилье
США заподозрили Россию и Китай в планах продавать оружие Ирану
Подмосковный фитнес-клуб отказался пускать в бассейн девочку-инвалида 
Парень с девушкой потеряли работу в пандемию и стали миллионерами через месяц
Политолог оценил высказывание экс-посла Азербайджана о Жириновском
Новости партнеров
Прослушать новость

Депутат призвал россиян кланяться перед начальством

Перейти в «Мою Ленту»
Кадр: ГТРК Марий Эл / YouTube
Депутат парламента Марий Эл Кожанов призвал россиян кланяться перед начальством

Депутат регионального парламента Марий Эл Владимир Кожанов на встрече с избирателями призвал россиян кланяться перед начальством. Об этом сообщает «Блокнот».

«Назло власти делать нельзя. Вот как евреи сказали: встретил начальника — что надо сделать? Поклониться! Власть — она от Бога», — сказал политик на встрече с ветеранами труда в селе Сенур, которая, как сообщается, состоялась еще в июне.

Как Россия полюбила «ВИА Гру», но возненавидела Децла и рэп
Читать

Отмечается, что после этих слов присутствующие попросили парламентария рассказать, что он лично на своем посту сделал для села. На это депутат ответил: «Фокусы я не показывал».

Кожанову 60 лет. Он является депутатом Государственного собрания региона с 2000 года. Ранее, по данным «7х7», был членом ЛДПР, однако, два года назад вышел из партии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российский мэр пожаловался в полицию на обидный комментарий в соцсети
Зарплату в 17 тысяч рублей назвали достаточной для молодых ученых
Российская чиновница назвала больницу нерентабельной и решила закрыть стационар