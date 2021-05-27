Российский мэр пожаловался в полицию на обидный комментарий в соцсети

В Серове Свердловской области мэр города Василий Сизиков написал заявление в полицию из-за обидного, по его мнению, комментария горожанина в соцсети, сообщает «Коммерсантъ».

Сизикова обидел комментарий местного жителя, где тот с использованием мата критиковал администрацию за уборку снега. Мэр увидел в нем оскорбление человеческого достоинства, поэтому решил пожаловаться в полицию, сообщили изданию в администрации Серова.

Отмечается, что Сизиков не первый раз обращается в полицию из-за комментариев в интернете. В октябре прошлого года он написал заявление после публикации демотиватора, на котором он и ответственный за строительство дороги чиновник были названы «строителями-вредителями». Так местная жительница критиковала ремонт дороги.

Ранее Сизиков также обязал женщинам-чиновницам носить волосы до плеч и надевать юбки определенной длины, а мужчинам появляться на работе в галстуках и начищать ботинки «до блеска».