Депутат Госдумы подала в суд на Жириновского из-за обвинений в воровстве

Депутат Госдумы Чиркова подала в суд на Владимира Жириновского за обвинений в воровстве

Депутат Госдумы Ирина Чиркова подала иск о защите чести и деловой репутации к председателю ЛДПР Владимиру Жириновскому, который публично обвинил ее в воровстве. Об этом депутат написала на своей официальной странице «ВКонтакте».

«Конкретным поводом для иска стало недавнее выступление Жириновского на радиостанции «Эхо Москвы», где в прямом эфире он утверждал, что я совершила уголовное преступление. Разумеется, эта информация не соответствует действительности и носит явно порочащий характер», — уточнила Чиркова.

В публикации она обратилась к Жириновскому и отметила, что за иском последует дело о клевете. Депутат предположила, что лидер ЛДПР еще может публично извиниться.

Кроме того, Чиркова подала еще один иск к радиостанции «Эхо Москвы». По словам адвоката депутата Сергея Попова, претензия носит технический характер, передает Znak.com.

Ранее Жириновский заявил о необходимости возбуждения уголовного дела в отношении бывшего посла Азербайджана Исфандияра Вагабзаде, обозвавшего политика свиньей и ослом. По словам председателя ЛДПР, такое оскорбление является чудовищным.