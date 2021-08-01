Жириновский упрекнул МИД Азербайджана в незнании принципа свободы слова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал вызов временного поверенного России в МИД Азербайджана. В беседе с ТАСС политик упрекнул сотрудников ведомства в незнании принципов свободы слова.

Жириновский заявил, что имеет право высказывать свое мнение. По его словам, он высоко оценивает президента Азербайджана Ильхама Алиева и неоднократно называл его мудрым руководителем.

«Я хвалил и Ильхама Алиева и его отца. А если какие-то чиновники плохо соображают и решили временному поверенному вручить какую-то ноту, то они что, не знают о свободе слова?» — отметил Жириновский и уточнил, что президента США Джо Байдена «дураком называют», а экс-лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа «замордовали, голоса лишили», при этом они ноту протеста не подают.

«Баку не буду трогать, будет нота протеста. Армению трогать не буду. Вообще надо всем замолчать и хвалить их, какие они хорошие?» — заключил лидер ЛДПР.

Ранее МИД Азербайджана подал ноту из-за высказывания Жириновского, которое тот сделал 30 июля в эфире одного из российских телеканалов. В ведомстве подчеркнули, что политик повел себя неэтично, а его заявление «не соответствует духу дружбы и стратегического партнерства между странами».

