Жириновский призвал изменить политику России по отношению к Белоруссии и Украине

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский призвал изменить политику России по отношению к странам-соседям. Об этом сообщает РИА Новости.

10 августа на встрече с жителями у посольства Киргизии в Москве политик заявил, что Россия тратит большие деньги и ресурсы на соседние государства, а Белоруссия, Украина и страны Средней Азии, напротив, «пользуются богатствами России».

По мнению Жириновского, политику России в этом отношении нужно изменить: стране не нужны союзные государства. «Им нужно самим было проситься в состав России», — пояснил лидер ЛДПР.

Ранее Жириновский призвал вернуть дешевые колхозные рынки, где каждый желающий мог бы продавать свою продукцию. По его словам, многие рынки в Подмосковье, напротив, в последние годы были закрыты, поскольку гражданам якобы удобнее пользоваться супермаркетами. Однако политик заявил, что на привычных с советских времен площадках овощи дешевле.