Жириновский потребовал возбудить уголовное дело против экс-посла Азербайджана

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский заявил о необходимости возбуждения уголовного дела в отношении экс-посла Азербайджана Исфандияра Вагабзаде, обозвавшего политика свиньей и ослом. Об этом российский политик сообщил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Мы направим жесткое письмо главе республики Азербайджан с требованием возбудить уголовное дело. Это оскорбление чудовищно. Это средневековье», — заявил Жириновский.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Вагабзаде записал оскорбительное видео в ответ на слова Жириновского, что никто не имеет право «косо» смотреть на российских миротворцев. Азербайджанский дипломат также назвал свиньями российских солдат, которые находятся в Иране.