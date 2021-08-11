Россия
 
Последние новости
РФПИ раскрыл эффективность «Спутника V» в восьми странах мира
Захарова указала на подавление демократии в литовском обществе
В Greenpeace оценили урон лесам от пожаров в России
Российский врач назвал способ сформировать коллективный иммунитет к COVID-19
Стало известно о массовых изнасилованиях в мятежном регионе Эфиопии
Умершая девочка «ожила» перед собственной кремацией
Винер-Усманова рассказала о планах сестер Авериных на дальнейшую карьеру
Родители москвички похитили ее прямо перед свадьбой 
Samsung изобрела гибридную камеру для смартфонов
Новости партнеров
Прослушать новость

Жириновский потребовал возбудить уголовное дело против экс-посла Азербайджана

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский заявил о необходимости возбуждения уголовного дела в отношении экс-посла Азербайджана Исфандияра Вагабзаде, обозвавшего политика свиньей и ослом. Об этом российский политик сообщил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Мы направим жесткое письмо главе республики Азербайджан с требованием возбудить уголовное дело. Это оскорбление чудовищно. Это средневековье», — заявил Жириновский.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Вагабзаде записал оскорбительное видео в ответ на слова Жириновского, что никто не имеет право «косо» смотреть на российских миротворцев. Азербайджанский дипломат также назвал свиньями российских солдат, которые находятся в Иране.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Жириновский призвал изменить политику России в отношении Белоруссии и Украины
Жириновский призвал вернуть дешевые колхозные рынки
Жириновский упрекнул МИД Азербайджана в незнании принципа свободы слова