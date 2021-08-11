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Слова российского депутата о необходимости «кланяться начальству» объяснили

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Владимир Кожанов
Владимир Кожанов
Фото: Страница Владимира Кожанова во «ВКонтакте»
Помощница депутата парламента Марий Эл заявила, что его слова вырвали из контекста

Помощница депутата парламента Марий Эл Владимира Кожанова, который призвал россиян кланяться перед начальством, объяснила, что слова парламентария были вырваны из контекста. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

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«Из контекста был вырван весь материал. Это 100 процентов оппонентская история. Там люди поняли, о чем речь. Позиция Владимира Тарасовича по отношению к власти никогда не менялась, все в рамках Конституции», — заявила помощница парламентария Юлия Юрасова.

Кроме того, она уточнила, что носителем суверенитета, а значит, и власти в стране, является российский народ. По ее словам, депутат имел в виду, что нет ничего плохого в том, чтобы поклониться народу.

Представитель Кожанова подчеркнула, что данный скандал является предвыборной провокацией, которую проплатили конкуренты.

Ранее Владимир Кожанов на встрече с избирателями привел в пример еврейское высказывание, после чего призвал россиян кланяться перед начальством. После этих слов присутствующие попросили парламентария рассказать, что он лично на своем посту сделал для села. На это депутат ответил, что «не показывал никаких фокусов».

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