На обозвавшего красноярцев «ноющей кучей дерьма» чиновника завели дело

Дело завели после слов красноярского чиновника Агафонова о смоге и «ноющей куче дерьма»

После слов советника главы администрации губернатора Андрея Агафонова о «ноющей куче дерьма» в ответ на жалобы красноярцев о смоге в городе, завели административное дело. Об этом сообщается в Telegram-канале «Выбор народа».

«Прокуратурой Октябрьского района города Красноярска по данным обстоятельствам вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратура отправила в бюджетные учреждения запросы для проведения лингвистического исследования высказывания чиновника.

Ранее Агафонов выразил недовольство тем, что жители регионального центра высказали в соцсетях претензии фигуристу Алексею Ягудину из-за того, что он во время посещения города не заметил смога от природных пожаров. Чиновник назвал местных жителей «ноющей кучей дерьма».

Позже он удалил свой пост из соцсети. В пресс-службе губернатора Красноярского края оценили высказывание советника, отметив, что это личное мнение.

В свою очередь заместитель губернатора региона Сергей Пономаренко заявил, что проведет беседу с Агафоновым, однако по существу вопроса он с ним солидарен.