Назвавшего красноярцев «кучей дерьма» чиновника насмешило возбужденное дело

Назвавший красноярцев «кучей дерьма» чиновник о деле против него: очень много смеялся

Советник главы администрации губернатора Красноярского края Андрей Агафонов заявил, что посмеялся над формулировкой административного дела, которое возбудили после его слов о смоге и «ноющей куче дерьма». Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

Агафонов также усомнился в профессионализме того, кто составлял это дело.

«Очень много смеялся. Там все смехотворно. Наводящие вопросы сотрудников прокуратуры, показания каких-то неведомых людей, отобранные почему-то в один день, причем часть этих людей путает меня с фигуристом Ягудиным», — прокомментировал Агафонов.

Он отметил, что ему до сих пор непонятно, кого именно он оскорбил своим высказыванием.

Ранее советник главы администрации губернатора Красноярского края выразил недовольство тем, что жители регионального центра высказали в соцсетях претензии фигуристу Алексею Ягудину из-за того, что тот во время посещения Красноярска не заметил смога от природных пожаров. Чиновник назвал местных жителей «ноющей кучей дерьма».

Позднее он удалил пост с высказыванием из соцсети. В пресс-службе губернатора Красноярского края заявили, что это личное мнение советника. В свою очередь, заместитель главы региона Сергей Пономаренко заявил, что проведет беседу с Агафоновым, однако по существу вопроса он с ним солидарен.

11 октября прокуратура Октябрьского района города Красноярска вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении.