Прокуратура проверит обозвавшего россиян «ноющей кучей дерьма» чиновника

Прокуратура Октябрьского района Красноярска проверит советника главы администрации губернатора Андрея Агафонова, который обозвал россиян «ноющей кучей дерьма» в ответ на их жалобы о задымленности в городе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

В прокуратуру Красноярского края поступила жалоба гражданина, который попросил привлечь чиновника к административной ответственности по статье 5.61 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) за оскорбление. Санкция для должностных лиц по ней составляет от 30 до 50 тысяч рублей.

«Для рассмотрения по существу и дачи ответа заявителю она направлена в прокуратуру Октябрьского района. Решение о наличии признаков состава правонарушения на данный момент не принято», — отметили в прокуратуре.

Ранее Агафонов выразил недовольство тем, что жители регионального центра высказали в соцсетях претензии фигуристу Алексею Ягудину из-за того, что он во время посещения города не заметил смога от природных пожаров. Он назвал местных жителей «ноющей кучей дерьма». Позднее чиновник удалил свой пост из социальной сети. В пресс-службе губернатора Красноярского края оценили высказывание советника и отметили, что это личное мнение. В свою очередь заместитель губернатора региона Сергей Пономаренко заявил, что проведет беседу с Агафоновым, однако по существу вопроса он с ним солидарен.

