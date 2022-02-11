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В Совфеде назвали глупым решение Великобритании ужесточить санкции против России

Сенатор Цеков назвал крайне глупым решение Британии ужесточить санкции в отношении России

Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ

Решение Великобритании ужесточить санкции в отношении России является крайне глупым. Так его назвал член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в разговоре с RT.

По его словам, британцы не могут смириться с тем, что Россия — великая, ведущая, авторитетная страна. Кроме того, ими движет ненависть, и на основе этой ненависти они принимают подобные решения, добавил сенатор.

Ранее стало известно, что британский парламент одобрил поправки к закону о санкциях в отношении России, разрешающие ограничения против более широкого круга лиц и компаний. Согласно данным правительства страны, документ был подписан министром по делам Европы Джеймсом Клеверли.

До этого санкционный режим в отношении России позволял Британии вводить ограничения против тех, кто, по мнению Лондона, напрямую вовлечен в «дестабилизацию» Украины. С принятием поправок критерии определения этих лиц и предприятий расширили.

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Юлия Ямпольская
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