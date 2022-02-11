Британский парламент решил ужесточить санкции против России
Британский парламент в четверг, 10 февраля, одобрил поправки к закону о санкциях в отношении России, разрешающие ограничения против более широкого круга лиц и компаний, текст документа опубликован на сайте базы данных статусного права Великобритании.
Поправки в закон
Британская сторона решила принять жесткие санкции против компаний и лиц, якобы дестабилизирующих ситуацию на Украине, в случае «нападения» России. Изменения внесены в закон о санкциях и противодействии отмыванию денег от 2018 года. Парламент рассмотрел проект 10 февраля, в тот же день поправки были приняты и вступили в силу. Согласно данным правительства Великобритании, документ подписан министром по делам Европы Джеймсом Клеверли.
Этот закон обеспечивает основу для самого жесткого режима санкций Великобритании против России
При этом внесенные изменения не предполагают автоматического, моментального наложения ограничительных мер против российских компаний и граждан. Речь идет только о дополнительных возможностях по их расширению в случае обострения ситуации на границе Украины и России.
Теперь Великобритания может применять санкции не только к тем, кто напрямую связан с «дестабилизацией» Украины, но и к аффилированным с правительством России организациям и предприятиям, имеющим экономическое и стратегическое значение для Кабмина России. К владельцам, директорам и доверенным лицам
Предыдущий режим
До этого санкционный режим против России позволял британскому правительству вводить ограничения в отношении тех, кто, по мнению Лондона, напрямую вовлечен в «дестабилизацию» Украины. С принятием поправок критерии определения этих лиц и предприятий были значительно расширены.
Новые нормативы допускают принятие ограничений против компаний стратегических секторов России. В Великобритании к ним отнесли предприятия военного, химического направлений, транспорта, финансов и энергетики.
Встреча министров
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала Россию «к деэскалации и выбору пути дипломатии». По ее словам, если Россия будет вести «агрессивную» политику против соседнего государства, санкции будут приняты «без колебаний».
Глава британского МИД в четверг встретилась с российским коллегой Сергеем Лавровым. В российском внешнеполитическом ведомстве разочаровались переговорами. Лавров отметил, что Трасс не сказала ничего нового. При этом она усомнилась в том, что суверенитет России распространяется на Ростовскую и Воронежскую области.
Ничего секретного, ничего конфиденциального, доверительного, кроме того, что звучит с высоких трибун регулярно в Лондоне, мы не услышали
Великобритания потребовала от России отвода военных от границы с Украиной. Лавров напомнил, что российские военные находятся на территории своей страны. Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила британских коллег в «озвучивании твитов».
А это даже не лозунги — посмотрите и послушайте эту речь западных партнеров — знаете, что это такое? Это озвученные твиты
Обвинения без оснований
С осени 2021 года Киев и западные страны обвиняют Москву в том, что она якобы готовит вторжение на Украину. Из уст политиков и страниц средств массовой информации сообщалось, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. В Кремле неоднократно опровергали такие заявления. «Агрессивные заявления» там назвали провокацией.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указал на постепенное вторжение НАТО на Украину. По его словам, Североатлантический альянс проникает «на территорию Украины со своей инфраструктурой, инструкторами, запасами оборонительного и наступательного вооружения, обучением военных».