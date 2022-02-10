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Захарова назвала позицию Трасс в переговорах с Лавровым «озвучиванием твитов»

Представитель МИД России Захарова: Трасс свела беседу с Лавровым к озвучиванию твитов
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: пресс-служба МИД России / РИА Новости

Переговоры с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым со стороны его британского коллеги Лиз Трасс свелись к «озвучиванию твитов», заявила представитель МИД России Мария Захарова. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала «Россия 1».

По ее словам, «невозможно и неэффективно говорить лозунгами». Захарова напомнила, что беседа предполагает диалог и взаимодействие сторон. По мнению дипломата, даже если это монолог, то вторая сторона должна иметь возможность комментировать, отвечать, обмениваться мнениями. «А это даже не лозунги — посмотрите и послушайте эту речь западных партнеров — знаете, что это такое? Это озвученные твиты», — назвала она ошибкой позицию Трасс.

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Захарова вспомнила время, когда Twitter не разрешал публиковать пользователям посты длиннее 140 знаков. Этого для выражения мысли считалось достаточно. «Сформировалось уже целое поколение экспертов, политиков, журналистов, для которых 140 знаков на английском языке — это уже и есть передача смысла», — отметила она.

Ранее Лавров уточнил, что во время разговора с британским дипломатом не услышал ничего нового. По словам министра, Трасс не хотела слышать аргументы Москвы и требовала «убрать российские войска с российской территории». Запад и Киев обвиняют Москву в подготовке вторжения на Украину. Кремль неоднократно опровергал эти заявления.

Алия Шарафутдинова
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