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Бывшего российского чиновника задержали за взятку

Бывшего замглавы челябинского района заподозрили в получении крупной взятки

Фото: СК РФ по Челябинской области

В Челябинской области бывший замглавы района стал фигурантом дела о коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Его заподозрили в получении взятки в крупном размере от местного бизнесмена. По версии следствия, за вознаграждение экс-чиновник обещал предпринимателю покровительство при заключении и оплате муниципального контракта.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Ереване задержали экс-главу района в Ярославской области, сбежавшего из России 10 лет назад. В 2009 году он обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями, нанесении побоев и препятствовании предпринимательской деятельности. Часть обвинений была снята, по остальным суд вынес оправдательный приговор. Спустя два года он стал фигурантом нового уголовного дела, уже о получении взятки. Тогда мужчина покинул Россию и был объявлен в розыск.

Мария Рубникович
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