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Сбежавшего из России 10 лет назад бывшего чиновника задержали в Ереване

Экс-главу района в Ярославской области, сбежавшего 10 лет назад из РФ, задержали в Ереване

Фото: Nikolay Gyngazov/ Globallookpress.com

Сбежавший из России 10 лет назад бывший чиновник был задержан в Ереване. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Речь идет об экс-главе Тутаевского района в Ярославской области. Ян Андреев в 2009 году обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями, нанесении побоев и препятствовании предпринимательской деятельности. Затем часть обвинений была снята, по остальным суд вынес оправдательный приговор.

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В сентябре 2011 года временно отстраненный от должности чиновник вновь приступил к работе, но уже в декабре стал фигурантом нового уголовного дела о получении взятки. По данным следствия, мужчина покинул Россию и был объявлен в розыск.

Источник агентства сообщил, что Андреев задержан, но решение об экстрадиции пока не принято, оно может занять месяц и больше, кроме того, существует возможность отказа. Этим вопросом занимается генеральная прокуратура.

Ранее стало известно, что бывшего заместителя прокурора Ленинского района Еврейской автономной области (ЕАО) Николая Колодко приговорили к восьми годам колонии строгого режима за взятку. Ему также нельзя будет занимать должности в правоохранительных органах и органах государственной власти в течение шести лет. Помимо этого, фигурант обязан выплатить штраф в размере 600 тысяч рублей.

Марина Совина
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