Бывший зампрокурор получил восемь лет колонии строгого режима за взятку

Бывшего заместителя прокурора Ленинского района Еврейской автономной области Николая Колодко осудили за взятку на восемь лет колонии строгого режима. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Ему назначено наказание - восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также запрещено занимать должности в правоохранительных органах и органах госвласти сроком на шесть лет. Еще, осужденному нужно выплатить штраф в 600 тысяч рублей», — уточнил источник.

В январе прошлого года прокуратура региона сообщала, что Колодко задержан по подозрению во взяточничестве. Было возбуждено уголовное дело о получении взятки в значительном размере с вымогательством.

Ранее стало известно, что губернатор Сахалина Валерий Лимаренко отстранил от должности министра экономического развития области Алексея Успенского из-за уголовного дела о халатности при исполнении служебных обязанностей. По версии следствия, министр в 2018 году подписал акт приема-передачи водноспортивного комплекса, хотя тот не был пригоден для эксплуатации. Бюджету Сахалинской области причинен ущерб в размере более 96 миллионов рублей.