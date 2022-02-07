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На Сахалине министра отстранили от должности из-за уголовного дела

Главу Минэкономразвития Сахалинской области Успенского отстранили из-за уголовного дела

Фото: Telegram-канал «РИА Новости»

Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко отстранил от должности министра экономического развития области Алексея Успенского из-за уголовного дела о халатности при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«Принято решение отстранить руководителя регионального профильного ведомства на время служебного расследования», — сказано в пресс-релизе.

По версии следствия, министр в 2018 году подписал акт приема-передачи водноспортивного комплекса, хотя тот не был пригоден для эксплуатации. Бюджету Сахалинской области причинен ущерб в размере более 96 миллионов рублей.

Уточняется, что Успенский не будет исполнять свои обязанности во время расследования. Должность временно будет занимать первый заместитель министра Марина Аглиулина.

Марина Совина
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