На Сахалине министра отстранили от должности из-за уголовного дела

Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко отстранил от должности министра экономического развития области Алексея Успенского из-за уголовного дела о халатности при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«Принято решение отстранить руководителя регионального профильного ведомства на время служебного расследования», — сказано в пресс-релизе.

По версии следствия, министр в 2018 году подписал акт приема-передачи водноспортивного комплекса, хотя тот не был пригоден для эксплуатации. Бюджету Сахалинской области причинен ущерб в размере более 96 миллионов рублей.

Уточняется, что Успенский не будет исполнять свои обязанности во время расследования. Должность временно будет занимать первый заместитель министра Марина Аглиулина.