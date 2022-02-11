Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Германии призвали принять вхождение Крыма в состав России

Лидер АдГ Хрупалла заявил, что пора привыкнуть к воссоединению Крыма с Россиией
Тино Хрупалла

Тино Хрупалла. Фото: Andreas Gebert / Reuters

Миру необходимо принять факт воссоединения Крыма с Россией. С таким призывом выступил лидер партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла, передает портал ZDF.

Политик отметил, что Россия «определенно больше не отдаст» полуостров Украине. Он также напомнил, что Крым стал российской территорией по решению своего населения на народном референдуме.

Кроме того Хрупалла обратил внимание на актуальный дипломатический конфликт между Россией и Украиной. Он заявил, что АдГ выступает против экономического давления на Россию и поставок оружия Украине. По словам лидера правой партии, сегодняшний конфликт необходимо решить с помощью диалога, а не политических провокаций.

Он раскритиковал германские СМИ за милитаристскую риторику и отметил, что концентрация военных сил России «происходит в сотнях километров от границы с Украиной на российской территории». Хрупалла также добавил, что Россия, как суверенное государство, может самостоятельно решать вопросы передвижения войск по своей земле.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
ЦБ резко повысил ключевую ставку
В Белгороде задержали кукарекающего тиктокера в форме ДПС
Коалы признаны вымирающим видом
Акции американской космической компании рухнули после провального запуска
В мечети в Афганистане произошел взрыв
В Германии призвали принять вхождение Крыма в состав России
Шестиклассник в подмосковной школе ударил сверстника ножом и повредил легкое
Олимпийская чемпионка выдвинула версию попадания допинга в организм Валиевой
Названы самые популярные среди россиян теплые страны для зимовки
Врач перечислил возможные последствия COVID-19 у Жириновского
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.