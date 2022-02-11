В Германии призвали принять вхождение Крыма в состав России

Миру необходимо принять факт воссоединения Крыма с Россией. С таким призывом выступил лидер партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла, передает портал ZDF.

Политик отметил, что Россия «определенно больше не отдаст» полуостров Украине. Он также напомнил, что Крым стал российской территорией по решению своего населения на народном референдуме.

Кроме того Хрупалла обратил внимание на актуальный дипломатический конфликт между Россией и Украиной. Он заявил, что АдГ выступает против экономического давления на Россию и поставок оружия Украине. По словам лидера правой партии, сегодняшний конфликт необходимо решить с помощью диалога, а не политических провокаций.

Он раскритиковал германские СМИ за милитаристскую риторику и отметил, что концентрация военных сил России «происходит в сотнях километров от границы с Украиной на российской территории». Хрупалла также добавил, что Россия, как суверенное государство, может самостоятельно решать вопросы передвижения войск по своей земле.

