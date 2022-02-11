Жители деревни отомстили крокодилу за убитого козла

Разъяренные жители деревни деревни вблизи города Мирпур-Хас в пакистанской провинции Синд убили молодого болотного крокодила, который съел козла. Об этом сообщает Tribune.

Жители деревни, расположенной в 12 километрах от города, заявили, что отомстили напавшему на козла крокодилу и убили его. «Рептилия убила нашего козла. Мы убили ее топором», — объяснил свой поступок один из них.

На записи видно, как жители несут связанную рептилию в другую деревню. «Мы передадим тушу крокодила владельцу земли и получим вознаграждение», — пояснил мужчина.

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