Охотник застрелил годами похищавшего скот огромного аллигатора

Охотник в американском штате Флорида застрелил четырехметрового аллигатора, который годами регулярно похищал домашний скот. Об этом сообщает The Free Press.

Друг Дага Борриса рассказал ему об огромной рептилии в озере и показал, где она обитает. «Этот парень сказал, что с детства видел живущего здесь аллигатора. Пора было разобраться с рептилией, так как у местных жителей постоянно пропадал скот. Когда мы охотились на оленей, он спросил, хочу ли я поохотиться на аллигатора. Я согласился», — рассказал американец.

Мужчина застрелил рептилию на острове посреди озера. «Такое бывает только раз в жизни, и мне повезло произвести удачный выстрел. Пуля попала с большого расстояния. Вот почему полезно иметь хорошее ружье», — подчеркнул он. Вес погибшего аллигатора составил 410 килограммов.

«Большинство охотников запрыгивают в лодки по четыре-пять человек. Они отправляются на охоту ночью, а затем тянут его, ударяют по голове палкой, на конце которой прикреплен заряженный патрон. Я не хотел охотиться таким образом. Я хотел сделать это так, будто я охотился на оленя», — отметил Боррис.

Ранее сообщалось, что житель США впервые отправился на охоту на аллигатора в американском округе Уоррен, штат Миссисипи, и поймал 360-килограммовую рептилию. Длина аллигатора составила около четырех метров.