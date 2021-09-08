Мужчина впервые поохотился на аллигатора и поймал 360-килограммовую добычу

Житель США впервые отправился на охоту на аллигатора и поймал 360-килограммовую рептилию

Житель США впервые отправился на охоту на аллигатора в американском округе Уоррен, штат Миссисипи, и поймал 360-килограммовую рептилию. Об этом сообщает издание Daily Mail.

28-летний Тай Пауэлл из города Колумбия получил специальное разрешение и отправился на реку вместе с четырьмя опытными охотниками. «У меня был такой прилив адреналина, что я даже не испугался», — сказал Пауэлл, описывая свою первую охоту на аллигатора.

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В итоге рептилия таскала за собой охотников вверх и вниз по реке. К концу схватки Пауэлл чувствовал себя обессилевшим. «Потребовалось пять взрослых мужчин, чтобы затащить добычу на борт», — подчеркнул он.

Длина аллигатора составила около четырех метров, а его вес — 360 килограммов. Пауэллу так понравилась охота, что он намерен получить разрешение на вылов аллигаторов и в следующем году.

Ранее сообщалось, что огромный аллигатор на болоте в американском городе Лизберг, штат Флорида, украл убитую охотниками утку. Рептилия подплыла к утиной тушке и съела ее.

