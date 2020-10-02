Четырехметровый аллигатор два часа таскал за собой лодку с охотниками

Охотники на озере Меррисач в американском штате Арканзас поймали четырехметрового аллигатора и побили рекорд штата. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Утром в субботу, 26 сентября, Трэвис Бирден (Travis Bearden) охотился вместе с отцом Гэри (Gary), братом Коди (Cody) и другом Томми Келли (Tommy Kelly). Бирден заметил аллигатора. Компания ранила рептилию гарпуном.

Огромный аллигатор более двух часов таскал за собой лодку по всему озеру, пока Бирден не убил его метким выстрелом.

Длина животного составила четыре метра, а его вес — 362 килограмма. Охотники подняли рептилию в воздух при помощи грузоподъемника и сфотографировались с трофеем. На других фотографиях видно, как команда оседлала мертвое животное, отмечая успешную охоту.

Трей Рид (Trey Reid) из Комиссии Арканзаса по охоте и рыбной ловле подтвердил, что это самый длинный аллигатор, пойманный в Арканзасе с начала сезона аллигаторов. Предыдущий рекордсмен был короче на четыре сантиметра и легче на 600 граммов.

Ранее сообщалось, что в американском штате Миссисипи поймали четырехметрового аллигатора, который убивал домашних животных. Чтобы его одолеть, потребовалось полтора часа.