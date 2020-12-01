Четырехметровый аллигатор украл убитую охотниками утку и попал на видео

foxnews.com

Огромный аллигатор на болоте в американском городе Лизберг, штат Флорида, украл убитую охотниками утку. На видео с животным обратил внимание сайт телеканала Fox News.

В среду, 25 ноября, Кевин Стайп (Kevin Stipe) и Кэсс Куи (Cass Couey) опубликовали в Facebook видео, снятое во время утиной охоты. Американцы охотились на уток на болоте. Они заметили, как к одной из убитых ими птиц приближается четырехметровый аллигатор. Рептилия подплыла к утиной тушке и съела ее. Охотники наблюдали за происходящим с безопасного расстояния.

«Хорошо, если ты наелся — убирайся отсюда», — сказал за кадром один из мужчин.

Стайп сообщил, что они не успели вытащить свою добычу из воды, прежде чем на нее напала рептилия.

Видео собрало более 722 тысяч просмотров. «Динозавры возвращаются», — отметил в комментариях один из пользователей.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Флорида загарпунил четырехметрового аллигатора, который неоднократно пытался подкрасться к нему во время рыбалки. Рыболов утверждает, что выслеживал охотившегося на него аллигатора три года.