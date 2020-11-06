Рыболов убил годами охотившегося на него четырехметрового аллигатора

Житель американского штата Флорида загарпунил четырехметрового аллигатора, который неоднократно пытался подкрасться к нему во время рыбалки. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Рыболов Кори Кэппс (Corey Capps) утверждает, что выслеживал охотившегося на него аллигатора три года. «Три раза за последние два месяца я был здесь и удил рыбу, а он охотился на меня», — рассказал Кэппс.

В октябре мужчина заметил своего заклятого врага, когда плыл на лодке по реке Аппалачикола. Он тут же позвонил знакомому, у которого было разрешение для охоты на аллигаторов. На следующий день они вернулись к реке и убили рептилию.

Размеры аллигатора превзошли самые смелые ожидания Кэппса. «Мы знали, что он большой, но не до такой степени, каким он оказался, когда мы вытащили его на берег», — признается он. Длина животного составляла 396 сантиметров, а вес — 457 килограммов. Рыболову и его другу понадобилось три с половиной часа, чтобы дотащить тушу до лодки, оставленной на расстоянии 30 метров.

Во Флориде распространены миссисипские аллигаторы, также обитающие в Северной и Южной Каролине, Джорджии, Техасе и Луизиане. Встречаются экземпляры до 4,5 метра в длину, однако в среднем они вырастают до 3,4 метра при весе до 200 килограммов.

Ранее сообщалось, что четырехметровый аллигатор более двух часов таскал за собой лодку с охотниками по всему озеру, пока один из них не убил его выстрелом. Мужчины подняли рептилию в воздух при помощи грузоподъемника и сфотографировались с трофеем.