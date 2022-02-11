Убытки банка парадоксально отразились на его руководстве

Премиальный фонд банка Credit Suisse уменьшился на 32 процента в 2021 году после понесенных кредитной организацией потерь, и это парадоксально отразилось на выплатах топ-менеджерам. Руководство на фоне убытков компании получило солидные бонусы, сообщает Reuters.

Банк сократил объем премиального фонда до 2 миллиардов швейцарских франков (около 2,2 миллиарда долларов), потеряв за 2021 год 1,6 миллиарда франков (около 1,7 миллиарда долларов). На результаты работы финорганизации повлияли большие расходы на судебные тяжбы и неудачные вложения инвестиционного подразделения.

Так, прокуратура Швейцарии добивается взыскания с банка свыше 42 миллионов франков (45,4 миллиона долларов) из-за того, что Credit Suisse не удалось предотвратить отмывание средств болгарскими наркоторговцами. Также на банк могут наложить штраф до 5 миллионов франков (5,4 миллиона долларов).

Credit Suisse сотрясают и внутренние скандалы — председатель правления не соблюдал меры безопасности от коронавируса. В итоге после внутреннего расследования он был вынужден уйти со своего поста в начале февраля.

Ситуация с банком привела к значительном падению его рыночной стоимости до 21,7 миллиарда долларов. На утро 11 февраля акции торгуются по цене 9,08 доллара, что на 53 процента меньше, чем годом ранее.

Несмотря на это топ-менеджеры банка получили за 2021 год 799 миллионов франков (863 миллиона долларов США) в качестве авансовых денежных премий. В 2020-м выплаты составили 59 миллионов франков. Сам банк объяснил такой рост изменением долей выплат в виде денег и акций. Теперь топ-менеджмент банка будет получать больше наличных и меньше акций, которые можно продать через год.

Также руководство Credit Suisse получит 497 миллионов швейцарских франков (537 миллионов долларов) в виде единовременной премии в форме акций, если компания в течение трех лет достигнет финансовых целей.

Бонусы в Credit Suisse состоят из трех частей — денежная премия по итогам года, вознаграждение в виде акций, которые можно продать через год, и отсроченная премия в виде акций, которые сотрудник волен продать лишь через несколько лет.

В 2022 году банк планирует потратить на стимулирование сотрудников еще больше средств. По заявлениям представителей Credit Suisse, банку необходимо оставаться конкурентоспособным в оплате труда, чтобы удерживать и привлекать талантливых специалистов. Вместе с тем финансовая организация не стала единственной, тратящей все больше денег на премии. По итогам 2021 года топ-менеджмент европейских банков получил рекордные за шесть лет выплаты.