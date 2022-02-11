Козак рассказал о сопротивлении Киева на переговорах по Донбассу

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак после переговоров «нормандского» формата по Донбассу в Берлине рассказал, что несмотря на то, что Франция и Германия стали прикладывать больше усилий для дипломатического воздействия на Украину, Киев до сих пор придерживается тех же позиций, что и раньше. Об этом сообщает ТАСС.

Козак отметил, что как Берлин, так и Париж с пониманием отнеслись к позиции Москвы на переговорах, однако Киев оказывает тотальное сопротивление и ищет возможности обернуть ситуацию в свою сторону. Каким-либо образом повлиять на украинских дипломатов представители Франции и Германии не смогли.

«На словах у нас и с Германией, и с Францией было единое понимание, каким образом должны продвигаться вопросы в политической сфере, однако позиция Украины непреклонная. Отказались в этом документе — проекте заявления, который был предложен для рассмотрения, — даже цитировать Минские соглашения о том, что вопросы будущего постконфликтного статуса этих территорий должны решаться в консультациях и обсуждениях с представителями отдельных районов. Это ключевое разногласие, которое Украина отказалась согласовать», — заявил замглавы администрации президента.

Ранее стало известно, что итоговый документ по переговорам в «нормандском» формате, состоявшимся в Берлине, не подписали из-за позиции Украины. Козак заявил, что позиция Украины помешала подписанию документа по итогам переговоров. Киев не дал согласия на обсуждение статуса Донбасса на следующей встрече контактной группы.