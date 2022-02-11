Украина помешала подписанию документа по «нормандским» переговорам

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что итоговый документ по переговорам в «нормандском» формате, состоявшимся в Берлине, не подписали из-за позиции Украины, сообщает РИА Новости.

Козак заявил, что позиция Украины помешала подписанию документа по итогам переговоров. Киев не дал согласие на обсуждение статуса Донбасса на следующей встрече контактной группы. Кроме того, Украина не раскрыла подробные планы об устройстве этой территории.

Ранее Козак рассказал о сопротивлении Киева на переговорах по Донбассу. По его словам, Франция и Германия не смогли повлиять на мнение Украины по этому вопросу. Киев проявляет тотальное сопротивление и стремится обернуть ситуацию в свою пользу, подчеркнул Козак.