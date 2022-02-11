В Литве отреагировали на высказывание Путина про красавицу

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните отреагировала на высказывание президента России Владимира Путина про Украину и красавицу. Об этом она высказалась в интервью «Радио Свобода» (включено Минюстом в реестр иностранных агентов).

Шимоните заявила, что считает неуместными слова Путина «нравится, не нравится — терпи, моя красавица» в адрес украинских властей, и назвала высказывание отвратительным.

«Очень жаль, что лидер одной из крупнейших стран мира осмеливается использовать такую риторику в отношении другой страны», — отметила глава литовского правительства.

Поговорку про красавицу Владимир Путин вспомнил 7 февраля во время пресс-конференции после переговоров с французским президентом Эммануэлем Макроном. Своим высказыванием он указал на то, что Киев в рамках переговорного процесса по Донбассу старается манкировать своими обязательствами, которые все равно придется выполнять.

8 февраля после встречи с Эммануэлем Макроном президент Украины Владимир Зеленский ответил на фразу российского президента. Для этого он перешел на русский язык и заявил, что его страна «действительно красавица», однако слова по поводу ее принадлежности являются «небольшим перебором».