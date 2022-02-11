ДНР сообщила об уничтожении снаряженного бомбой украинского беспилотника

Военнослужащие самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), который двигался в направлении позиций ополчения с целью задействовать прикрепленную к нему бомбу. Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР.

По данным ведомства, инцидент произошел накануне, 10 февраля. БПЛА типа «Evo II» взлетел с позиций 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, дислоцированной в Донбассе под селом Веселое. «Фотографии данного беспилотного летательного аппарата напрямую указывают на намерения боевиков совершить очередной террористический акт в отношении гражданского населения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, благодаря усилиям подразделений радиоэлектронной борьбы и ПВО аппарат был принудительно посажен. Сейчас специалисты пытаются получить доступ к видеозаписям в памяти беспилотника. «Подвешенное к нему взрывное устройство успешно обезврежено», — заявили в пресс-службе.

Ранее заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил о стягивании Украиной зенитных ракетных комплексов С-300 к линии разграничения в Донбассе. Речь идет о как минимум одном дивизионе таких систем, дислоцированном под Краматорском.