В ДНР заявили о переброске Украиной С-300 в Донбасс

Для подготовки наступления Киев перебросил в Донбасс дивизион зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300. Об этом заявил замначальника управления Народной милиции (НМ) самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин, сообщается в Telegram-канале ведомства.

По его словам, дивизион ЗРК был переброшен из Одесской области на подконтрольный Киеву аэродром Краматорск для прикрытия командного пункта штаба Операции объединенных сил (ООС) «Сармат».

Ранее Басурин сообщал, что украинская армия разместила системы залпового огня в менее чем 30 километрах от линии соприкосновения в Донбассе. Он предположил, что в начале боевых действий Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут нанести по территории ДНР массированные огневые удары, целью которых окажутся важные гражданские объекты.