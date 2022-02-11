Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В ДНР заявили о переброске Украиной С-300 в Донбасс

Басурин заявил о переброске военными Украины С-300 в ДНР и ЛНР для подготовки наступления

Фото: Кавашкин Борис / ТАСС

Для подготовки наступления Киев перебросил в Донбасс дивизион зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300. Об этом заявил замначальника управления Народной милиции (НМ) самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин, сообщается в Telegram-канале ведомства.

По его словам, дивизион ЗРК был переброшен из Одесской области на подконтрольный Киеву аэродром Краматорск для прикрытия командного пункта штаба Операции объединенных сил (ООС) «Сармат».

Ранее Басурин сообщал, что украинская армия разместила системы залпового огня в менее чем 30 километрах от линии соприкосновения в Донбассе. Он предположил, что в начале боевых действий Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут нанести по территории ДНР массированные огневые удары, целью которых окажутся важные гражданские объекты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Георгий Нестеров
Обсудить
Последние новости
Кремль обратился к Валиевой со словами «не прячь лица и гордо везде ходи»
Мужчина предпочел Бэтмена собственному ребенку
В Кремле ответили на вопрос о проведении нового разговора Путина с Макроном
У вакцинированных людей обнаружили устойчивый иммунитет против омикрона
Рекордный рост цен в США сравнили с ударом под дых
Назван самый активный торговый партнер России в Европе
Названа причина блокировки популярного российского издания в Белоруссии
Малышева объяснила госпитализацию вакцинированного восемь раз Жириновского
Большунов оценил свой рекорд по олимпийским медалям среди российских лыжников
В Федерации мигрантов ответили на запрет приезжим работать в ряде сфер в Калуге
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.