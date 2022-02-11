Глава ДНР попросил признать Украину террористическим государством

Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) считает Украину террористическим государством и просит другие страны содействовать признанию ее таковой на мировом уровне. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, его слова цитирует ТАСС.

По словам политика, республика рассчитывает на свои силы в вопросе наступления мира в Донбассе и не планирует развязывать боевые действия. Он подчеркнул, что из-за двойных стандартов, которые исповедуют большинство международных организаций, запрос о признании за Украиной статуса террориста на данный момент обращен, в первую очередь, к России.

«Что касается Украины как террористического государства — для нас это так и есть», — сказал Пушилин. При этом, отвечая на вопрос, будет ли ДНР объявлять мобилизацию на фоне обострения в регионе, он ответил отрицательно. «Говорить об этом преждевременно. Я бы так далеко не заходил, не стоит это делать», — отметил глава республики.

Ранее глава Пушилин заявил, что Россия может оказать военную помощь самопровозглашенным республикам Донбасса, если Украина начнет полномасштабное наступление и будет уничтожать мирных жителей. «Но это решение, если такое будет принято, должно быть принято самой Россией. Но я бы такого не исключал», — сказал он.