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Глава ДНР попросил признать Украину террористическим государством

Денис Пушилин попросил объявить Украину террористическим государством на мировом уровне

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) считает Украину террористическим государством и просит другие страны содействовать признанию ее таковой на мировом уровне. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, его слова цитирует ТАСС.

По словам политика, республика рассчитывает на свои силы в вопросе наступления мира в Донбассе и не планирует развязывать боевые действия. Он подчеркнул, что из-за двойных стандартов, которые исповедуют большинство международных организаций, запрос о признании за Украиной статуса террориста на данный момент обращен, в первую очередь, к России.

«Что касается Украины как террористического государства — для нас это так и есть», — сказал Пушилин. При этом, отвечая на вопрос, будет ли ДНР объявлять мобилизацию на фоне обострения в регионе, он ответил отрицательно. «Говорить об этом преждевременно. Я бы так далеко не заходил, не стоит это делать», — отметил глава республики.

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Ранее глава Пушилин заявил, что Россия может оказать военную помощь самопровозглашенным республикам Донбасса, если Украина начнет полномасштабное наступление и будет уничтожать мирных жителей. «Но это решение, если такое будет принято, должно быть принято самой Россией. Но я бы такого не исключал», — сказал он.

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Алевтина Запольская
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