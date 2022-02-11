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Глава ДНР назвал условие военной помощи России

Глава ДНР Пушилин считает, что РФ может прийти на помощь Донбассу при наступлении Киева

Фото: denis-pushilin.ru

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал условие военной помощи России республикам Донбасса, передает ТАСС.

По словам Пушилина, ситуация на линии соприкосновения накалена до предела. Украина может перейти в наступление и использовать поставленное Западом оружие против гражданского населения Донбасса, полагает глава ДНР.

«Я не исключаю, что если будет развязано полномасштабное наступление, если будут уничтожаться населенные пункты, гражданское население, то Россия может предпринять такие шаги. Но это решение, если такое будет принято, должно быть принято самой Россией. Но я бы такого не исключал», — заявил Пушилин на пресс-конференции, отвечая на вопрос, при каких условиях российские войска могли бы войти в ДНР.

В последние месяцы в Киеве и на Западе звучат заявления об угрозе военного вторжения со стороны России. Москва отвергает подобные обвинения. В свою очередь, самопровозглашенные республики Донбасса утверждают, что наступление готовят украинские власти. По их данным, для этого Киев перебросил реактивные системы залпового огня «Град» и дивизион зенитных ракетных комплексов С-300.

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Алевтина Запольская
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