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В ДНР захотели увидеть Украину в составе Союзного государства

Глава ДНР Пушилин заявил о желании республики увидеть Украину в Союзном государстве

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что в ДНР хотели бы увидеть Украину в составе Союзного государства вместе с Россией и Белоруссией. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, таким в ДНР желают видеть будущее страны в случае ее наступления на республики Донбасса. «Только это уже не государство Украина. Это уже несколько иное образование, которое, возможно, появится после возможной наступательной операции Украины», — заявил Пушилин.

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Следом он отметил, что больше не хотел бы высказывать никаких предположений на этот счет, так как они могут быть по-разному интерпретированы оппонентами.

Ранее Пушилин заявил, что ДНР считает Украину террористическим государством и просит другие страны содействовать признанию ее таковой на мировом уровне. Он также отметил, что республика рассчитывает на свои силы и не планирует развязывать боевые действия.

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Алиса Реброва
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