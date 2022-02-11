Роскомнадзор потребовал от YouTube разблокировать канал «Дон-24»

Роскомнадзор направил видеохостингу YouTube официальное требование разблокировать ростовский канал «Дон-24». Об этом в пятницу, 11 февраля, сообщила в своем Telegram-канале директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

«В результате обращения Лиги безопасного интернета Роскомнадзор направил официальное требование YouTube разблокировать канал "Дон-24"», — говорится в сообщении.

10 февраля Лига безопасного интернета подготовила обращение в Роскомнадзор в связи с тем, что YouTube запретил ростовскому каналу трансляцию суда о признании геноцидом народов СССР преступлений немецко-фашистских захватчиков в Ростовской области в годы Великой Отечественной войны. Канал «Дон-24» планировал транслировать суд на YouTube, но площадка это запретила. Гендиректор холдинга «Дон-Медиа» Анатолий Максак объяснил, что причиной блокировки канала стало размещенное в 2018 году видео, на котором кого-то досматривают в аэропорту. Сейчас на канале запрещено выкладывать новые видео и вести трансляции.

Лига безопасного интернета направила в Роскомнадзор обращение с просьбой потребовать от YouTube разблокировать канал «Дон-24». В комментарии для «Ленты.ру» Мизулина подчеркнула, что Лига безопасного интернета считает подобные действия со стороны видеохостинга цензурой в отношении российских СМИ и попыткой скрыть историческую правду о действиях фашистов в годы ВОВ.